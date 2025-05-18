Сборная США разгромила Казахстан на чемпионате мира

Сборная США в матче чемпионата мира разгромила Казахстан со счетом 6:1.

Нападающий американцев Фрэнк Назар набрал 3 (1+2) очка.

США с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице группы B, Казахстан (3 очка) — на седьмой строчке.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — США — 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Голы: Назар — 4 (Лакомб, Эйссимонт), 26:58 — 0:1. Лакомб — 1 (Назар, Маккэррон), 31:46 — 0:2. Томпсон — 5 (Байэм, Пинто), 34:00 — 0:3. Бенайерс — 3 (О`Коннор), 34:58 — 0:4. Кессельринг — 1 (Назар, Эйссимонт), 39:04 — 0:5. Веренски — 1 (Кессельринг, Келлер), 45:54 — 0:6. Волков — 2 (мен.), 59:10 — 1:6.

Вратари: Кудрявцев — Суэймен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (5+7+5) — 38 (9+17+12).

Судьи: Викман, Стано.

18 мая. Стокгольм. Avicii Arena