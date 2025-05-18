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18 мая 2025, 19:33

Сборная США разгромила Казахстан на чемпионате мира

Нападающий сборной США Фрэнк Назар (№ 91) набрал 3 очка в игре с Казахстаном (6:1).
Фото Reuters

Сборная США в матче чемпионата мира разгромила Казахстан со счетом 6:1.

Нападающий американцев Фрэнк Назар набрал 3 (1+2) очка.

США с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице группы B, Казахстан (3 очка) — на седьмой строчке.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — США — 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Голы: Назар — 4 (Лакомб, Эйссимонт), 26:58 — 0:1. Лакомб — 1 (Назар, Маккэррон), 31:46 — 0:2. Томпсон — 5 (Байэм, Пинто), 34:00 — 0:3. Бенайерс — 3 (О`Коннор), 34:58 — 0:4. Кессельринг — 1 (Назар, Эйссимонт), 39:04 — 0:5. Веренски — 1 (Кессельринг, Келлер), 45:54 — 0:6. Волков — 2 (мен.), 59:10 — 1:6.

Вратари: Кудрявцев — Суэймен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (5+7+5) — 38 (9+17+12).

Судьи: Викман, Стано.

18 мая. Стокгольм. Avicii Arena

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная США по хоккею
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