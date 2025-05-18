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18 мая 2025, 15:10

Казахстан — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Сборные Казахстана и США сыграют в групповом этапе чемпионата мира 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной США.
Фото Global Look Press

Сборные Казахстана и США встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в воскресенье, 18 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «Авичи Арена» в Стокгольме (Швеция). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Казахстан — США будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира по хоккею 2025 пройдет с 9 по 25 мая. Турнир примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

ИИХФ отстранила сборную России и Белоруссии от международных турниров под своей эгидой. Действующий чемпион мира — сборная Чехии.

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