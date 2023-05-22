Сборная Казахстана обыграла Словению в матче ЧМ-2023

Сборная Казахстана обыграла национальную команду Словении в матче группового турнира чемпионата мира — 4:3.

В составе победителей голами отметились Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Евгений Рымарев и Максим Мухаметов. У словенцев отличились Анже Куралт (дубль) и Ян Дрозг.

Сборная Казахстана занимает 6-е место в турнирной таблице группы В, набрав 7 очков. Команда Словении не набрала очков и располагается на 8-й строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Словения — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Куралт — 2, 1:30 — 0:1. Михайлис — 2 (бол., Рымарев, Бекетаев), 18:10 — 1:1. Куралт — 3 (Ограеншек, Тичар), 21:06 — 1:2. Муратов — 1 (бол., Орехов, Савицкий), 39:02 — 2:2. Дрозг — 3 (Симшич, Панце), 42:27 — 2:3. Рымарев — 2 (Старченко, Мангисбаев), 51:52 — 3:3. Мухаметов — 3 (Михайлис), 56:33 — 4:3.

Вратари: Шутов — Ус. Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (12+11+9) — 26 (10+8+8).

Судьи: Бьерк, Каукокари.

В матче группы А сборная Австрии по буллитам обыграла национальную команду Венгрии — 4:3 Б.

Победный бросок реализовал Доминик Хайнрих.

Сборная Австрии занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Команда Венгрии с 3 очками располагается на 8-й строчке.

Группа A

Австрия — Венгрия — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шофрон — 3 (Эрдей, Барталис), 8:25 — 0:1. Росси — 1 (бол.), 12:45 — 1:1. Шофрон — 4 (бол., Шебек, Штипшиц), 19:21 — 1:2. Д. Хорват — 1 (Папп, Г. Надь), 24:11 — 1:3. Стронг — 1 (М. Хубер, Майер), 26:43 — 2:3. Хаудум — 2 (бол., Цвергер, Райнбагер), 37:09 — 3:3.

Победный буллит: Хайнрих.

Вратари: Штаркбаум — Балиж.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (9+11+10+3) — 18 (8+4+5+1).

Судьи: Лангин, Сьюэлл.