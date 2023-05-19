Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 22:58

Сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Казахстан — Словакия.
Фото AFP

Сборная Казахстана одержала победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира — 4:3 Б.

За Казахстан отличились Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев. За Словакию забитыми шайбами отметились Патрик Кох и Рихард Паник.

Решающий буллит реализовал Рымарев.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Словакия — 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кох — 1 (Гривик), 14:58 — 0:1. Старченко — 1 (Рымарев, Данияр), 21:03 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Старченко), 24:50 — 2:1. Рымарев — 1 (бол., Михайлис, Старченко), 25:22 — 3:1. Паник — 1 (Гривик, Кох), 48:33 — 3:2. Регенда — 2 (Гривик, Иван), 56:58 — 3:3.

Победный буллит: Рымарев.

Вратари: Шутов — Главай.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (8+10+4+3) — 51 (15+19+15+2).

Судьи: Блоски, Хюрлиман.

19 мая. Рига. «Арена Рига».

В матче группы А сборная Германии одержала победу на Австрией — 4:2.

Группа A

Австрия — Германия — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Штурм — 2 (Эль, Нидербергер), 4:22 — 0:1. Вольф — 1 (Шнайдер, Росси), 11:15 — 1:1. Туоми — 1 (Стаховяк, Й. Мюллер), 16:28 — 1:2. Стаховяк — 1 (Шюц, М. Мюллер), 33:32 — 1:3. Хаудум — 1 (Вуковиц, М. Хубер), 53:25 — 2:3. Штурм — 3 (п.в.), 58:58 — 2:4.

Вратари: Киккерт (58:22 — 58:56) — Нидербергер.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 18 (8+5+5) — 24 (11+7+6).

Судьи: Ансонс, Сьюэлл.

19 мая. Тампере. Nokia Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
1
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латвия обыграла Словению на чемпионате мира

ЧМ-2023 по хоккею, 19 мая: Германия победила Австрию, Казахстан обыграл Словакию
Новости
RSS RSS
Все новости