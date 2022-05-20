Словакия обыграла Казахстан в матче чемпионата мира

Сборная Словакии обыграла сборную Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира-2022 со счетом 4:3. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия).

Шайбы в составе словацкой команды забросили Андрей Коллар, Мартин Фегервары, Адам Лишка, Юрай Слафковски.

За сборную Казахстана отличились Кирилл Панюков, оформивший дубль, Дмитрий Шевченко.

Словакия набрала 6 очков в пяти матчах и занимает пятое место в группе А. Казахстан не набрал ни одного очка на турнире.

21 мая сборная Словакии сыграет с Италией, Казахстан встретится с Германией 22 мая.

Чемпионат мира

Группа A

Казахстан — Словакия — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Голы: Коллар — 1 (Такач), 12:12 — 0:1. Панюков — 1 (бол., Блэкер, Орехов), 15:17 — 1:1. Шевченко — 1 (бол., Старченко, Волк), 17:52 — 2:1. Фехервари — 1 (бол., Лишка, Слафковски), 29:47 — 2:2. Лишка — 1 (бол., Криштоф, Гуска), 33:18 — 2:3. Слафковски — 2 (буллит), 34:26 — 2:4. Панюков — 2 (Орехов), 43:32 — 3:4.

Вратари: Шутов — Гуска.

Штраф: 5 — 6.

Броски: 17 (7+4+6) — 34 (12+15+7).

Судьи: Хансен, Шир.

20 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall. 3068 зрителей