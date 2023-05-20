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Сегодня, 22:45

Сборная Латвии обыграла Казахстан со счетом 7:0 в матче ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Казахстана проиграла Латвии со счетом 0:7 на ЧМ-2023.
Фото Reuters

Сборная Латвии обыграла Казахстан в матче группы В чемпионата мира 2023 года — 7:0.

Голами в составе победителей отметились Рихард Букартс, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Родриго Аболс (дубль), Микс Индрашис и Каспарс Даугавиньш.

Латвия занимает в группе В 4-е место, набрав 11 очков в 6 матчах. Казахстан находится на 6-й строчке (4) и потерял шансы на попадание в 1/4 финала ЧМ.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Латвия — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Рих. Букартс — 4 (бол., Дзиеркалс, Якс), 15:39 — 0:1. Батня — 2 (Зиле), 17:19 — 0:2. Дзиеркалс — 2 (Батня, Роб. Букартс), 21:13 — 0:3. Аболс — 3 (Даугавиньш, Балцерс), 29:05 — 0:4. Индрашис — 1 (Рих. Букартс, Фрейбергс), 39:54 — 0:5. Даугавиньш — 2 (Балцерс, Аболс), 49:50 — 0:6. Аболс — 4 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 51:40 — 0:7.

Вратари: Шутов (Бояркин, 40:00) — Силов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (6+6+4) — 34 (9+11+14).

Судьи: Макфарлейн, Хюрлиман.

20 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: Таблица ЧМ-2023
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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