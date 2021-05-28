Сборная Канады вырвала победу у Казахстана в матче ЧМ-2021 по хоккею

28 мая сборная Канады одержала победу над Казахстаном (4:2) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

Канадцы играли вничью с казахами по ходу встречи, но вырвали победу. В составе «кленовых листьев» голы забили Эндрю Манджапане, Адам Энрике, Кол Перфетти и Коннор Браун. За Казахстан дубль оформил Никита Михайлис.

Сборная Канады с шестью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице своей группы. Казахстан (7 баллов) и пятая строчка.

29 мая казахи проведут встречу с итальянцами. 30 мая канадцы также сыграют против Италии.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.

Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

28 мая. Рига. «Арена Рига».