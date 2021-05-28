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Сборная Канады вырвала победу у Казахстана в матче ЧМ-2021 по хоккею

18:26
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:4. Радость канадских хоккеистов после заброшенной шайбы. Фото Reuters
28 мая. Рига. Казахстан — Канада — 2:4. Радость канадских хоккеистов после заброшенной шайбы. Фото Reuters
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28 мая сборная Канады одержала победу над Казахстаном (4:2) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

Канадцы играли вничью с казахами по ходу встречи, но вырвали победу. В составе «кленовых листьев» голы забили Эндрю Манджапане, Адам Энрике, Кол Перфетти и Коннор Браун. За Казахстан дубль оформил Никита Михайлис.

Сборная Канады с шестью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице своей группы. Казахстан (7 баллов) и пятая строчка.

29 мая казахи проведут встречу с итальянцами. 30 мая канадцы также сыграют против Италии.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.

Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

28 мая. Рига. «Арена Рига».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Манчестер Сити
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