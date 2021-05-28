Сборная Канады вырвала победу у Казахстана в матче ЧМ-2021 по хоккею
28 мая сборная Канады одержала победу над Казахстаном (4:2) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
Канадцы играли вничью с казахами по ходу встречи, но вырвали победу. В составе «кленовых листьев» голы забили Эндрю Манджапане, Адам Энрике, Кол Перфетти и Коннор Браун. За Казахстан дубль оформил Никита Михайлис.
Сборная Канады с шестью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице своей группы. Казахстан (7 баллов) и пятая строчка.
29 мая казахи проведут встречу с итальянцами. 30 мая канадцы также сыграют против Италии.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Казахстан — Канада — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Манджапане — 2 (бол., Хенрик, Браун), 6:03 — 0:1. Хенрик — 3 (Пауэр, Манджапане), 21:01 — 0:2. Михайлис — 1, 24:30 — 1:2. Михайлис — 2 (Валк, Савицкий), 41:31 — 2:2. Перфетти — 1 (Андерсон-Долан), 47:40 — 2:3. Браун — 2 (п.в., Хенрик), 59:57 — 2:4.
Вратари: Шутов (58:45 — 59:57) — Кемпер.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 28 (11+6+11) — 36 (16+12+8).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
28 мая. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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