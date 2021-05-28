«Это худшая команда за все время». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира

28 мая сборная Канады выиграла у Казахстана (4:2) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).

Пользователи Twitter из Канады по-разному отреагировали на успех «кленовых листьев» во встрече против казахов:

Damon Doncaster: «Людям нужно расслабиться. В этой команде есть игроки, которые еще даже не играли в НХЛ. Нет, это не самый талантливый состав Канады, но знаете что? Вот что такое этот турнир. Не забывайте, что Казахстан также обыграл Финляндию и одержал 3 победы на этом турнире».

Bobby: «Это может быть самая худшая хоккейная команда, которую когда-либо собирала Канада».

Patryk Ciszewski: «Не впечатлен, мы должны обыграть эту команду с разницей в 10 голов».

Kevin R Robinson: «Есть ли помощь от выбывших команд НХЛ из Кубка Стэнли?»

Collin Dyczkowsky: «Надеюсь, эти молодые парни обретут уверенность, которая им поможет».

30 мая канадцы также сыграют против сборной Италии.

Канада с шестью очками занимает шестое место в своей группе.