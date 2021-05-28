«Это худшая команда за все время». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
28 мая сборная Канады выиграла у Казахстана (4:2) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).
Пользователи Twitter из Канады по-разному отреагировали на успех «кленовых листьев» во встрече против казахов:
Damon Doncaster: «Людям нужно расслабиться. В этой команде есть игроки, которые еще даже не играли в НХЛ. Нет, это не самый талантливый состав Канады, но знаете что? Вот что такое этот турнир. Не забывайте, что Казахстан также обыграл Финляндию и одержал 3 победы на этом турнире».
Bobby: «Это может быть самая худшая хоккейная команда, которую когда-либо собирала Канада».
Patryk Ciszewski: «Не впечатлен, мы должны обыграть эту команду с разницей в 10 голов».
Kevin R Robinson: «Есть ли помощь от выбывших команд НХЛ из Кубка Стэнли?»
Collin Dyczkowsky: «Надеюсь, эти молодые парни обретут уверенность, которая им поможет».
GAME OVER! Two in a row. ??— Hockey Canada (@HockeyCanada) May 28, 2021
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30 мая канадцы также сыграют против сборной Италии.
Канада с шестью очками занимает шестое место в своей группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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