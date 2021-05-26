Сборная Казахстана нанесла Германии первое поражение на чемпионате мира

Сборная Казахстана переиграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Казахстанцы победили соперника со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили: Александр Шин, Роман Старченко и Павел Акользин.

Для Германии это поражение стало первым на турнире. У команды 9 очков в четырех матчах.

Казахстан, набрав 7 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы B.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Германия — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Шин — 2 (Степаненко, Шалапов), 26:39 — 1:0. Кюнхакль — 2 (Ридер, Хольцер), 29:38 — 1:1. Айзеншмид — 1 (бол., Лойбль, Зайдер), 34:07 — 1:2. Старченко — 1 (буллит), 40:31 — 2:2. Акользин — 1 (Маклюков), 55:42 — 3:2.

Вратари: Бояркин — Нидербергер (58:04).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 15 (4+4+7) — 30 (9+10+11).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

26 мая. Рига. «Арена Рига».