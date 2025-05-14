Сборная Казахстана проиграла Дании на ЧМ-2025

Сборная Казахстана проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира-2025 — 1:5. Игра прошла на стадионе «Йюске Банк Боксен».

Единственный гол казахстанской сборной забил Никита Михайлис. У датчан отличились Миккель Огорд, Александр Тру, оформивший дубль, Кристиан Вайсе и Ник Олесен.

Казахстан проиграл третий матч подряд и с 3 очками опустился на 7-е место в группе В. Дания (3 балла) одержала первую победу на ЧМ-2025 и поднялась на 5-ю строчку.

Чемпионат мира. Группа B

Казахстан — Дания — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Огорд — 1 (Бликфельд, Кок), 24:20 — 0:1. Труэ — 1 (бол., Русселль, Н. Йенсен), 32:57 — 0:2. Михайлис — 3 (Старченко, Метальников), 46:33 — 1:2. Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Олесен, Бликфельд), 50:08 — 1:3. Труэ — 2 (М. Лауридсен), 50:28 — 1:4. Олесен — 2 (п.в.), 59:53 — 1:5.

Вратари: Павленко (58:25 — 59:53) — Дихов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (7+8+7) — 27 (1+11+15).

Судьи: Ансонс, Лангин.

14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.