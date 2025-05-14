Казахстан встретится с Данией в групповом этапе чемпионата мира 14 мая

Сборная Казахстана встретится с командой Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в среду, 14 мая. Матч пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 21.20 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Казахстан — Дания можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира 2025 пройдет с 9 по 25 мая.

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