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Каспарайтис: «Половину игроков сборной Канады я никогда не видел. Они приехали отдохнуть»

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3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
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Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира-2021.

«По одной игре нельзя оценивать команду. Понятно, что все ожидали другого результата. У Канады не самый сильный состав за последнее время. Когда судьбу команды решает одна игра — случится может все, что угодно. Все разочарованы. Сейчас в спорте каждый может обыграть каждого. Я удивлен такому результату. По составу Россия точно была сильнее. Половину игроков сборной Канады я никогда в жизни не видел. Канадцам просто нечего было терять. Если проиграют — то плохой состав, а если выиграют — вдвойне молодцы. Они просто приехали отдохнуть», — сказал Каспарайтис «СЭ».

В четверг, 3 июня, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России в овертайме уступила Канаде (1:2). Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.

(Владимир Пушкарев)

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