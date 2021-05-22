Каспарайтис — о победе над Британией: «Это не показатель. Мы их с Литвой обыграли дважды!»
18:42
Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис отреагировал на победу национальной команды над сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии (7:1).
«Вы знаете, я играл против Великобритании за сборную Литвы перед чемпионатом мира-2018. Было две товарищеские игры, мы ездили в Англию и в двух товарищеских играх они уступили нам. Один матч вообще был 4:1. Победа сборной России над Великобританией — это не показатель», — сказал Каспарайтис «СЭ».
Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A. 24 мая российская команда сыграет против Словакии.
(Артем Бухаев)
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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