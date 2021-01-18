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Каспарайтис сравнил Белоруссию с Чечней после вопроса о лишении Минска чемпионата мира по хоккею

19:13
Дарюс Каспарайтис. Фото Виктор Савич.
Дарюс Каспарайтис. Фото Виктор Савич.
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Минск права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Это правильно! Там идет политическая война. Это сделали не для того, чтобы наказать Лукашенко, а для безопасности, — сказал Каспарайтис «СЭ». — Мы все знаем, какие там происходят дела. Какой чемпионат мира может быть в стране, где идут беспорядки?

А по поводу мнения, что будет страдать народ, а не политики... Народ будет страдать все равно из-за политики. Как американцы смогут приезжать в Белоруссию, где идет политическая борьба? Есть же еще безопасность хоккеистов и туристов. Ну какая Белоруссия? Это то же самое, что в Чечне бы сделали чемпионат мира по футболу, когда были беспорядки.

У России есть возможность провести чемпионат мира. Это был бы самый оптимальный вариант».

Мировое первенство должно было пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, однако проведение матчей в Белоруссии оказалось под вопросом в связи с напряженной политической ситуацией в стране.

(Данил Алешин)

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