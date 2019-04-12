Карнаухов не сыграет на ЧМ-2019

Вратарь минского "Динамо" и сборной Белоруссии Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Как сообщает официальный сайт "Динамо", у 25-летнего Карнаухова диагностирована травма колена.
- Желаем Мише здоровья и скорейшего возвращения в строй! - говорится на сайте минчан.
😔 Михаил Карнаухов из-за травмы не сыграет на грядущем чемпионате мира...– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 12 апреля 2019 г.
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В текущем сезоне Карнаухов провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых пропустил 47 шайб.
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https://hcdinamo.by/news/sobytiya/karnaukhov-propustit-chempionat-mira/