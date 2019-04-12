Карнаухов не сыграет на ЧМ-2019

Вратарь минского "Динамо" и сборной Белоруссии Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", у 25-летнего Карнаухова диагностирована травма колена.

- Желаем Мише здоровья и скорейшего возвращения в строй! - говорится на сайте минчан.

В текущем сезоне Карнаухов провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых пропустил 47 шайб.

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