Капризов - в звене Кузнецова и Овечкина перед матчем со Швейцарией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке перед матчем чемпионата мира против команды Швейцарии.

Нападающий Кирилл Капризов, пропустивший матч с Латвией, вернулся во второе звено к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, заменив Александра Барабанова. В составе отсутствует Сергей Плотников.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

"Белые": Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

"Синие": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

"Красные": Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

"Желтые": Задоров – Зуб, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

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