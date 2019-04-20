Капризов, Сорокин и еще 6 игроков КХЛ вызваны в сборную Россию для подготовки к ЧМ

8 игроков КХЛ получили вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии.

Среди них: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард").

Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

📢 Для подготовки к ЧМ в национальную сборную вызваны 8 игроков КХЛ: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард") – Хоккей России (@russiahockey) 20 апреля 2019 г.

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