Чемпионат мира

12:23 | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов, Сорокин и еще 6 игроков КХЛ вызваны в сборную Россию для подготовки к ЧМ

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8 игроков КХЛ получили вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии.

Среди них: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард").

Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. 

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