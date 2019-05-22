Капризов рассказал, что следующий сезон на 100 процентов проведет в ЦСКА

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в интервью "СЭ" рассказал, что следующий сезон на 100 процентов проведет в ЦСКА. Он также объяснил, почему все хотят играть в НХЛ.
Мы каждый раз вас пытаем и слышим, что опции разрыва контракта с ЦСКА нет. Не собираетесь вернуться к этой теме после возвращения с чемпионата мира?
– Ничего сделать не могу. У меня еще год контракта.
– Но спросить Игоря Есмантовича-то можно?
– Кто же меня отпустит? Следующий сезон на 100 процентов проведу в ЦСКА.
– Те, кто уже играет в НХЛ, дают какие-то советы?
– Что-то рассказывают, советуют учить английский язык, чтобы после отъезда туда было проще. Ведь когда я отправлюсь в "Миннесоту", где нет русских, то надо сразу начинать разговаривать. Объясниться, что-то сказать.
– Не боитесь оказаться в АХЛ в "Айове"?
– Что сейчас говорить? Настанет время – посмотрим. Не могу предсказать свое будущее.
– К вам в этом году приезжал генменеджер "Миннесоты" Пол Фентон.
– Приятно, конечно, что приезжают и следят за мной, хорошее отношение у клуба.
– Говорили, в чем надо добавить?
– Нет, такого не было.
– То есть вы идеальный игрок?
– Нет, конечно. Просто он хотел познакомиться со мной.
– Почему все уезжают в НХЛ? Почему вы не хотите остаться?
– Хочется поиграть в лучшей лиге мира. Там другой хоккей, другая атмосфера. Ну а как? (Алексей Шевченко)
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