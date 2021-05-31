Капитан сборной США получил травму в матче против Германии
17:32
Капитан сборной США Джастин Абделькадер получил травму в матче группового этапа чемпионата мира против Германии.
Во втором периоде Абделькадер неудачно упал на лед. Он смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала и почти не мог опираться на одну ногу.
На этом турнире 34-летний Абделькадер провел 6 матчей и отметился 1 результативной передачей.
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