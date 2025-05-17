Капитан сборной Швейцарии Хишир пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы

Нападающий сборной Швейцарии Нико Хишир пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за повреждения, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

26-летний форвард получил мышечную травму в матче с Германией (5:1) в групповом турнире 15 мая.

«Полученная травма не является серьезной, но игрок не успеет восстановиться до конца турнира. Он останется с командой, продолжая ее поддерживать, и начнет восстановление после травмы», — говорится в сообщении федерации.

Хишир на чемпионате мира-2025 провел 4 матча и набрал 3 (2+1) очка.

Швейцария после победы над Норвегией (3:0) обеспечила себе выход в 1/4 финала турнира.