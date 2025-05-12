Капитан сборной Германии высоко оценил мастерство российских хоккеистов

Защитник сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер выразил разочарование из-за отсутствия сборной России на чемпионате мира.

«Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей стран — это не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире. Но я не в праве говорить от лица какого-либо правительства», — сказал Зайдер в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале «От синей линии».

Зайдер добавил, что он поддерживает идею, но признает, что существуют внешние факторы, которые он не в силах контролировать.

Чемпионат мира по хоккею начался в пятницу в шведском Стокгольме и датском Хернинге и завершится 25 мая. Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований.