Канадец отобрал у Овечкина рекорд XXI века

Нападающий сборной Канады Марк Стоун забросил победную шайбу в ворота Словакии (5:4) за секунду до окончания основного времени матча на чемпионате мира.

Форвард "Вегаса" забил самый поздний решающий гол на чемпионатах мира в XXI веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина, который решил судьбу встречи с шведами на победном ЧМ-2008 за шесть секунд до сирены. (Кирилл Бурдаков)

Самые поздние победные голы в основное время на чемпионатах мира в XXI веке

Дата Стадия Матч Автор голы Время 13.05.2019 Гр.турнир Канада – Словакия – 6:5 Марк Стоун 59.59 10.05.2008 2-й гр.турнир Россия – Швеция – 3:2 Александр Овечкин 59.54 17.05.2012 1/4 финала Финляндия – США – 3:2 Йессе Йоэнсуу 59.51 17.05.2012 1/4 финала Чехия – Швеция – 4:3 Милан Михалек 59.31 03.05.2002 2-й гр.турнир Германия – Латвия – 3:2 Уэйн Хайнс 59.27 03.05.2013 Гр.турнир Швейцария – Швеция – 3:2 Райан Гарднер 59.27 15.05.2016 Гр.турнир Германия – США – 3:2 Корбиниан Хольцер 59.27 06.05.2007 2-й гр.турнир Словакия – Белоруссия – 4:3 Павол Демитра 59.21 06.05.2008 1-й гр.турнир Канада – США – 5:4 Дэни Хитли 59.13 11.05.2014 Гр.турнир Франция – Италия – 2:1 Маркус Гандер 59.02

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