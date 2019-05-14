Канадец отобрал у Овечкина рекорд XXI века

Нападающий сборной Канады Марк Стоун забросил победную шайбу в ворота Словакии (5:4) за секунду до окончания основного времени матча на чемпионате мира.
Stone seals the deal for @HC_Men with 1.8 seconds left in this WILD game 🤠#SVKCAN #IIHFWorlds @GoldenKnights pic.twitter.com/GPyk03gReD– IIHF (@IIHFHockey) 13 мая 2019 г.
Форвард "Вегаса" забил самый поздний решающий гол на чемпионатах мира в XXI веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина, который решил судьбу встречи с шведами на победном ЧМ-2008 за шесть секунд до сирены. (Кирилл Бурдаков)
Самые поздние победные голы в основное время на чемпионатах мира в XXI веке
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Автор голы
|
Время
|
13.05.2019
|
Гр.турнир
|
Канада – Словакия – 6:5
|
Марк Стоун
|
59.59
|
10.05.2008
|
2-й гр.турнир
|
Россия – Швеция – 3:2
|
Александр Овечкин
|
59.54
|
17.05.2012
|
1/4 финала
|
Финляндия – США – 3:2
|
Йессе Йоэнсуу
|
59.51
|
17.05.2012
|
1/4 финала
|
Чехия – Швеция – 4:3
|
Милан Михалек
|
59.31
|
03.05.2002
|
2-й гр.турнир
|
Германия – Латвия – 3:2
|
Уэйн Хайнс
|
59.27
|
03.05.2013
|
Гр.турнир
|
Швейцария – Швеция – 3:2
|
Райан Гарднер
|
59.27
|
15.05.2016
|
Гр.турнир
|
Германия – США – 3:2
|
Корбиниан Хольцер
|
59.27
|
06.05.2007
|
2-й гр.турнир
|
Словакия – Белоруссия – 4:3
|
Павол Демитра
|
59.21
|
06.05.2008
|
1-й гр.турнир
|
Канада – США – 5:4
|
Дэни Хитли
|
59.13
|
11.05.2014
|
Гр.турнир
|
Франция – Италия – 2:1
|
Маркус Гандер
|
59.02
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