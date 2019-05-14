Чемпионат мира

21:55 14 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Канадец отобрал у Овечкина рекорд XXI века

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Нападающий сборной Канады Марк Стоун забросил победную шайбу в ворота Словакии (5:4) за секунду до окончания основного времени матча на чемпионате мира.

Форвард "Вегаса" забил самый поздний решающий гол на чемпионатах мира в XXI веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина, который решил судьбу встречи с шведами на победном ЧМ-2008 за шесть секунд до сирены. (Кирилл Бурдаков)

Самые поздние победные голы в основное время на чемпионатах мира в XXI веке

Дата

Стадия

Матч

Автор голы

Время

13.05.2019

Гр.турнир

Канада – Словакия – 6:5

Марк Стоун

59.59

10.05.2008

2-й гр.турнир

Россия – Швеция – 3:2

Александр Овечкин

59.54

17.05.2012

1/4 финала

Финляндия – США – 3:2

Йессе Йоэнсуу

59.51

17.05.2012

1/4 финала

Чехия – Швеция – 4:3

Милан Михалек

59.31

03.05.2002

2-й гр.турнир

Германия – Латвия – 3:2

Уэйн Хайнс

59.27

03.05.2013

Гр.турнир

Швейцария – Швеция – 3:2

Райан Гарднер

59.27

15.05.2016

Гр.турнир

Германия – США – 3:2

Корбиниан Хольцер

59.27

06.05.2007

2-й гр.турнир

Словакия – Белоруссия – 4:3

Павол Демитра

59.21

06.05.2008

1-й гр.турнир

Канада – США – 5:4

Дэни Хитли

59.13

11.05.2014

Гр.турнир

Франция – Италия – 2:1

Маркус Гандер

59.02

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