Канадец Коннор Браун стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

Лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею стал нападающий сборной Канады Коннор Браун. В его активе 16 (2+14) очков.

Лучшими снайперами стали партнер Брауна Эндрю Манджапане и форвард сборной Великобритании Лиам Кирк. Оба забросили по семь шайб.

Канада стала победителем турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).

Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.