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Канадец Коннор Браун стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

6 июня 2021, 23:21
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Лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею стал нападающий сборной Канады Коннор Браун. В его активе 16 (2+14) очков.

Лучшими снайперами стали партнер Брауна Эндрю Манджапане и форвард сборной Великобритании Лиам Кирк. Оба забросили по семь шайб.

Канада стала победителем турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).

Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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