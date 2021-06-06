Канадец Коннор Браун стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею
6 июня 2021, 23:21
Лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею стал нападающий сборной Канады Коннор Браун. В его активе 16 (2+14) очков.
Лучшими снайперами стали партнер Брауна Эндрю Манджапане и форвард сборной Великобритании Лиам Кирк. Оба забросили по семь шайб.
Канада стала победителем турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).
Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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