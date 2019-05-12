Канада забросила Великобритании 8 шайб, Манта набрал 5 очков

Канада в матче чемпионата мира разгромила Великобританию со счетом 8:0. Нападающий канадцев Энтони Манта набрал 5 (2+3) очков. В первой игре на турнире Канада уступила Финляндии (1:3).

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания – Канада – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Голы: Жозеф – 1 (Хенрик, Нерс), 2:42 – 0:1. Манта – 1 (Маккэн, Стэчер), 12:33 – 0:2. Террис – 1 (Манта), 22:35 – 0:3. Стром – 1 (бол., Маршессо, Шабо), 27:05 – 0:4. Фаббро – 1 (Жост), 39:37 – 0:5. Террис – 2 (Манта), 40:57 – 0:6. Кутюрье – 1 (бол., Манта, Шабо), 46:46 – 0:7. Манта – 2 (Теодор, Жост), 50:27 – 0:8.

Вратари: Баунс (Уистл, 50:41) – Харт.

Штраф: 16 – 4.

Броски: 12 (4+2+6) – 56 (22+18+16).

Судьи: Рантала, Тафтс.

12 мая. Кошице. Steel Arena.

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