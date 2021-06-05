Канада вышла в финал ЧМ по хоккею в пятый раз за шесть последних турниров
Канада вышла в финал чемпионата мира по хоккею в пятый раз за последние шесть турниров.
Канадцы выходили в финал с 2015 по 2017 и с 2019 по 2021 год. В 2018 году Канада заняла 4-е место, уступив в полуфинале Швейцарии. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.
Сегодня, 5 июня Канада обыграла США (4:2) и вышла в финал чемпионата мира в Риге (Латвия), где сыграет с победителем полуфинала Финляндия — Германия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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