Канада вышла в финал ЧМ по хоккею в пятый раз за шесть последних турниров

Канада вышла в финал чемпионата мира по хоккею в пятый раз за последние шесть турниров.

Канадцы выходили в финал с 2015 по 2017 и с 2019 по 2021 год. В 2018 году Канада заняла 4-е место, уступив в полуфинале Швейцарии. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 5 июня Канада обыграла США (4:2) и вышла в финал чемпионата мира в Риге (Латвия), где сыграет с победителем полуфинала Финляндия — Германия.