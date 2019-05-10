Канада стартовала на чемпионате мира с поражения от Финляндии

Сборная Финляндии обыграла сборную Канады (3:1) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею.

В составе финской команды шайбы забрасывали Каппо Какко (дважды) и Артту Иломяки. У канадцев гол в активе Джонатана Маршессо.

В следующем матче Канада 12 мая сыграет с Великобританией, а Финляндия - 13 мая со сборной США.

Чемпионат мира

Группа А

Финляндия - Канада - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Какко - 1 (Раяла, Иломяки), 6:47 - 1:0. Маршессо - 1 (бол., Стоун, Теодор), 8:03 - 1:1. Иломяки - 1 (бол., Раяла, Лехтонен), 32:36 - 2:1. Какко - 2 (п.в.), 59:26 - 3:1.

Вратари: Ланкинен - Мюррей (58:18 - 59:26).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (11+3+13) - 21 (6+9+6).

Судьи: Бьерк, Гржибик.

10 мая. Кошице. Steel Arena.

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