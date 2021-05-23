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Сборная США победила Канаду в матче чемпионата мира

22:23
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Reuters
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Reuters
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Сборная США переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Американцы победили соперника со счетом 5:1.

Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.

А вот канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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