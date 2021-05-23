Сборная США победила Канаду в матче чемпионата мира

Сборная США переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Американцы победили соперника со счетом 5:1.

Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.

А вот канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.