Сборная США победила Канаду в матче чемпионата мира
22:23
Сборная США переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Американцы победили соперника со счетом 5:1.
Для США эта победа стала первой на турнире. У команды 3 очка в двух матчах.
А вот канадцы потерпели второе поражение подряд. Канада занимает седьмое место в своей группе, опережая Италию только по лучшей разнице шайб.
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