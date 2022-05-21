Швейцария обыграла Канаду в матче чемпионата мира-2022

Сборная Швейцарии обыграла Канаду в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 6:3.

В составе канадцев отличились Кент Джонсон, Адам Лаури, Дрэйк Батерсон.

У швейцарцев забивали Майкл Фора, Дин Кукан, Йонас Зигенталер, Нико Хишер, Пиус Сутер и Тимо Майер.

В турнирной таблице группы А Швейцария вышла на первое место, имея 15 очков после 5 матчей. Канада — вторая с 12 очками.

В следующем матче 23 мая Канада сыграет с Данией, Швейцария — с Францией 22 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Швейцария — 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Голы: Джонсон — 3 (Барзал, Грэйвс), 11:52 — 1:0. Фора — 1 (Майер, Курашев), 12:51 — 1:1. Лаури — 3 (мен.), 14:11 — 2:1. Кукан — 1 (бол., Хишир, Корви), 15:33 — 2:2. Батерсон — 2 (Барзал), 19:03 — 3:2. Зигенталер — 1 (Сутер, Мальгин), 19:51 — 3:3. Хишир — 3 (бол., Кукан), 26:13 — 3:4. Сутер — 2, 43:41 — 3:5. Майер — 3 (п.в., Мальгин, Симион), 58:01 — 3:6.

Вратари: Томпсон (57:52 — 58:01) — Дженони.

Штраф: 8 — 9. Броски: 25 (12+7+6) — 27 (13+5+9).

Судьи: Олунд, Хейккинен.

21 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.