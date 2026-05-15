Канада — Швеция: прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею, где смотреть

Канада и Швеция встретятся в матче чемпионата мира по хоккею

Сборные Канады и Швеции встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в пятницу, 15 мая. Игра пройдет на «БЦФ Арене» во Фрибурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.20 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Канада — Швеция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа B

15 мая, 17:20. BCF Arena (Фрибург) Канада Швеция

В прямом эфире встречу покажут канал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru.

Канада и Швеция выступают в группе В, где также играют Словения, Словакия, Норвегия, Италия, Дания и Чехия.

Действующими чемпионами мира являются американцы. В финале чемпионата мира 2025 года сборная США победила Швейцарию со счетом 1:0ОТ.

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