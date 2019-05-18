Канада разгромила Германию на ЧМ-2019

Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Германию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 8:1. Хет-трик оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта.

Канада набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе А. Германия с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада - Германия - 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Голы: Шабо - 1 (бол., Маршессо, Стром), 2:01 - 1:0. Стоун - 3 (Сиверсон, Нерс), 16:43 - 2:0. Стоун - 4 (бол., Стром, Маршессо), 26:02 - 3:0. Элиз - 2 (бол., Айзеншмид, Зайденберг), 38:01 - 3:1. Стоун - 5 (Дюбуа), 38:49 - 4:1. Манта - 6, 43:01 - 5:1. Манта - 7 (Террис), 44:55 - 6:1. Райнхарт - 1 (Стром), 45:28 - 7:1. Чирелли - 3 (мен., Жозеф), 53:10 - 8:1.

Вратари: Мюррей - Тройтле.

Штраф: 12 - 18.

Броски: 49 (13+17+19) - 16 (6+1+9).

Судьи: Гофман, Стано.

18 мая. Кошице. Steel Arena.

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