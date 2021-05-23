Канада проигрывает США в три шайбы на ЧМ и не может забить на турнире

По ходу второго периода сборная Канады уступает команде США (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

На данный момент канадцы не забросили ни одной шайбы на турнире. В стартовом матче они уступили команде Латвии (0:2).