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Канада проигрывает США в три шайбы на ЧМ и не может забить на турнире

21:16
По ходу второго периода сборная Канады уступает команде США. Фото Reuters
По ходу второго периода сборная Канады уступает команде США. Фото Reuters
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По ходу второго периода сборная Канады уступает команде США (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

На данный момент канадцы не забросили ни одной шайбы на турнире. В стартовом матче они уступили команде Латвии (0:2).

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