Канада проигрывает США после второго периода со счетом 0:4 на чемпионате мира

После двух периодов сборная Канады уступает сборной США (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

Голы забивали Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Тревор Мур, который сделал дубль.

На данный момент канадцы не забросили ни одной шайбы на турнире. В стартовом матче они уступили команде Латвии (0:2).