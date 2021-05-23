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Канада проигрывает США после второго периода со счетом 0:4 на чемпионате мира

21:48
Конор Гарлэнд (слева) против Лиама Фоуди. Фото Reuters
Конор Гарлэнд (слева) против Лиама Фоуди. Фото Reuters
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После двух периодов сборная Канады уступает сборной США (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

Голы забивали Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Тревор Мур, который сделал дубль.

На данный момент канадцы не забросили ни одной шайбы на турнире. В стартовом матче они уступили команде Латвии (0:2).

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