Канада проигрывает США после второго периода со счетом 0:4 на чемпионате мира
21:48
После двух периодов сборная Канады уступает сборной США (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).
Голы забивали Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Тревор Мур, который сделал дубль.
На данный момент канадцы не забросили ни одной шайбы на турнире. В стартовом матче они уступили команде Латвии (0:2).
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю