Канада по-прежнему может не попасть в плей-офф даже с 12 очками. Расклады чемпионата мира

В пятницу на чемпионате мира в группе В состоялось два матча: Канада с огромным трудом удержала победу над Казахстаном (4:2), а Норвегия в серии буллитов одолела Латвию (4:3).

После этих игр турнирное положение выглядит так.

Группа B И В ОВ П ПО Ш О 1 Финляндия 4 3 0 0 1 11-5 10 2 Германия 4 3 0 1 0 19-9 9 3 США 4 3 0 1 0 13-5 9 4 Латвия 5 2 0 1 2 12-11 8 5 Казахстан 5 1 2 2 0 10-12 7 6 Канада 5 2 0 3 0 10-14 6 7 Норвегия 5 1 1 3 0 13-18 5 8 Италия 4 0 0 4 0 5-19 0

Оставшиеся игры Канады в группе

30 мая: Италия — Канада;

1 июня: Канада — Финляндия.

Остается весьма реалистичный расклад, при котором канадцы могут дважды победить в основное время и никуда не пробиться:

— Казахстан обыгрывает в основное время Италию и Норвегию — и набирает 13 очков;

— США обыгрывает хотя бы Италию и Норвегию — и набирает 15 очков;

— Финляндия обыгрывает Германию и Латвию — и набирает 15 очков;

— Германия обыгрывает Латвию — и набирает 12 очков (выше Канады по личным встречам).

Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира