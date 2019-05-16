Канада обыграла Францию на ЧМ-2019

Сборная Канады добилась победы над командой Франции в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 – 5:2.

В составе "кленовых листьев" дубль оформил форвард Энтони Манта, нападающие Энтони Чирелли и Марк Стоун, а также защитник Дарнелл Нерс ​забросили по одной шайбе. В составе французов отличились игроки атаки Дамьен Флери и Антони Реш​.

Канадцы, набрав 9 очков, поднялись на второе место в группе. В активе французов 1 балл и 7-е место.

В следующем матче Канада встретится со сборной Германии, команда Франции сыграет со Словакией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада – Франция – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Манта – 4 (бол., Теодор, Сиверсон), 8:19 – 1:0. Нерс – 1 (Маршессо, Дюбуа), 10:50 – 2:0. Чирелли – 2 (Кутюрье, Райнхарт), 16:15 – 3:0. Флери – 3 (бол., Шакиашвили, Гуттиг), 36:13 – 3:1. Реш – 2, 42:55 – 3:2. Манта – 5, 48:36 – 4:2. Стоун – 2 (Маршессо), 50:27 – 5:2.

Вратари: Харт – Бюйссе.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 46 (16+16+14) – 23 (2+12+9).

Судьи: Олунд, Рено.

16 мая. Кошице. Steel Arena. 4519 зрителей.

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