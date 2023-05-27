Сборная Канады одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Канады одержала победу над Латвией в полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по хоккею — 4:2.

Счет в матче открыл форвард латвийской команды Данс Локмелис. Во втором периоде канадцы отыграли одну шайбу, ее автором стал Самуэль Блэз.

Позже нападающий сборной Латвии Рудольфс Балцерс вновь вывел свою команду вперед.

В третьем периоде канадцы забросили три безответные шайбы, их авторами стали Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон.

Сборная Канада вышла в финал чемпионата мира-2023, где сыграет с победителем второго полуфинального матча США — Германия.