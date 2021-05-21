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Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021

22:31
ЧМ-2021. Канада — Латвия — 0:2. Фото AFP
ЧМ-2021. Канада — Латвия — 0:2. Фото AFP
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Первый день чемпионата мира-2021 по хоккею сразу же принес сенсационный результат. Команда Канады всухую проиграла Латвии — 0:2.

Ворота сборной Канады поразили Микс Индрашис и Оскарс Батня.

Голкипер сборной Латвии Матисс Кивлениекс отразил все броски по своим воротам.

В следующем матче Латвия сыграет против Казахстана, а Канада встретится с США.

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Чемпионат мира

Группа B

Канада — Латвия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Индрашис — 1 (бол., Кениньш, Фрейбергс), 19:58 — 0:1. Батня — 1 (Кениньш), 28:39 — 0:2.

Вратари: Кемпер (56:46) — Кивлениекс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (13+14+11) — 17 (4+8+5).

Судьи: Черриг, Шрадер.

21 мая. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

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