Канада обыграла Казахстан в групповом турнире чемпионата мира

Сборная Канады обыграла национальную команду Казахстана в групповом турнире чемпионата мира-2023 — 5:1.

В составе североамериканской команды отметились Маккензи Уигар, Лоусон Крауз (дубль), Джо Велено и Самуэль Блэз. У азиатской сборной гол забил Адиль Бекетаев.

Канада с 11 очками возглавила группу В, Казахстан с 2 очками — на предпоследнем месте.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Канада — Казахстан — 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Голы: Уигар — 3 (Блэй, Велено), 0:19 — 1:0. Крауз — 2 (Уигар, Куинн), 5:05 — 2:0. Крауз — 3 (Лотон, Бэррон), 7:50 — 3:0. Бекетаев — 1 (Данияр, Рымарев), 9:55 — 3:1. Велено — 2 (Блэй), 19:22 — 4:1. Блэй — 2 (Велено, Лучич), 41:55 — 5:1.

Вратари: Хофер — Бояркин.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 40 (16+15+9) — 17 (6+3+8).

Судьи: Хейккинен, Хюрлиман.

17 мая. Рига. «Арена Рига».