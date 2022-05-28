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Сегодня, 20:49

Канада и Финляндия сыграют в финале чемпионата мира третий раз подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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Канада и Финляндия сыграют в финале чемпионата мира.
Фото AFP

Сборная Канады победила команду Чехии со счетом 6:1 и вышла в финал чемпионата мира.

В решающем матче канадцы сыграет со сборной Финляндии, которая ранее одолела США (4:3).

Команды встретятся в финале третий раз подряд. Финальный матч пройдет 29 мая.

В 2021 году Канада завоевала золотые медали, победив сборную Финляндии в овертайме со счетом 3:2.

В 2019-м финны победили канадцев со счетом 3:1. В 2020-м ЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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