Канада и Финляндия сыграют в финале чемпионата мира третий раз подряд

Сборная Канады победила команду Чехии со счетом 6:1 и вышла в финал чемпионата мира.

В решающем матче канадцы сыграет со сборной Финляндии, которая ранее одолела США (4:3).

Команды встретятся в финале третий раз подряд. Финальный матч пройдет 29 мая.

В 2021 году Канада завоевала золотые медали, победив сборную Финляндии в овертайме со счетом 3:2.

В 2019-м финны победили канадцев со счетом 3:1. В 2020-м ЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.