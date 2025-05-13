Сборные Канады и Франции встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Канады и Франции встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею во вторник, 13 мая. Игра на «Авичи Арене» в Стокгольме (Швеция) начнется в 21.20 по московскому времени.

Ключевые события игры Канада — Франция можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Игра», трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывание и также доступна на сайте matchtv.ru.

Обе команды провели по два матча на ЧМ-2025: Канада победила Словению (4:0) и Латвию (7:1), а Франция уступила Латвии (1:4) и Финляндии (3:4 ОТ).

Чемпионат мира проходит с 9 по 25 мая в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания).