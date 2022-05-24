Канада разгромила Францию на чемпионате мира — 7:1

Сборная Канады разгромила Францию в последнем матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 7:1.

У канадцев отличились Дилан Козенс, Максим Комтуа, Пьерр Дюбуа (дубль), Эрик О'Делл, Зак Уайтклауд и Дэймон Северсон. У французов единственной шайбой отметился Антони Рек.

Таким образом, Канада заняла третье место в группе А с 15 очками. Франция — шестая, имея 5 очков.

В четвертьфинале чемпионата мира Канада встретится со Швецией 26 мая. Начало — в 16.20 мск.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Франция — 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Голы: Козенс — 4 (Санхейм, Батерсон), 12:40 — 1:0. Комтуа — 2 (Санхейм, Лаури), 17:31 — 2:0. Дюбуа — 5 (Козенс, Батерсон), 22:07 — 3:0. О`Делл — 1 (Уайтклауд, Холден), 35:10 — 4:0. Уайтклауд — 1 (Мерсер), 45:29 — 5:0. Реш — 2, 48:20 — 5:1. Дюбуа — 6 (Батерсон, Козенс), 51:16 — 6:1. Сиверсон — 2 (Дюбуа, Батерсон), 55:19 — 7:1.

Вратари: Дриджер — Илонен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 44 (17+15+12) — 19 (7+6+6).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

24 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.