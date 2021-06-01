Финляндия в серии буллитов обыграла Канаду на ЧМ-2021

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии победила команду Канады (3:2 Б).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Артту Руотсалайнен. В этой встрече финский форвард также отметился двумя заброшеными шайбами.

Канадцы набрали 10 очков и занимают 3-е место в группе B. Финляндия с 17 очками лидирует в турнирной таблице.

Это заключительный матч команд на групповом этапе. Сборная Канады выйдет в четвертьфинал только при условии, что матч Германия — Латвия закончится в основное время.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Канада — Финляндия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пирри — 2 (Виларди, Ферраро), 1:30 — 1:0. Руотсалайнен — 3, 21:11 — 1:1. Комтуа — 3 (бол., Браун, Манджапане), 28:18 — 2:1. Руотсалайнен — 4 (Лунделл, Оямяки), 56:00 — 2:2.

Победный буллит: Руотсалайнен.

Вратари: Кемпер — Олкинуора.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (18+6+9+1) — 31 (5+16+8+2).

Судьи: Бьерк, Норд.

1 июня. Рига. «Арена Рига».