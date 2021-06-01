Сборная Канады проиграла по буллитам команде Финляндии со счетом 2:3 в заключительном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

После семи туров команда Канады занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 10 очков, финны с 17 очками идут на первой строчке и ранее обеспечили выход в плей-офф, как и американцы (15).