Канада — Финляндия: все голы матча чемпионата мира
16:25
Сборная Канады проиграла по буллитам команде Финляндии со счетом 2:3 в заключительном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
После семи туров команда Канады занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 10 очков, финны с 17 очками идут на первой строчке и ранее обеспечили выход в плей-офф, как и американцы (15).
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