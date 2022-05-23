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Сегодня, 22:43

Дания впервые в истории обыграла Канаду на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 мая. Канада — Дания — 2:3.
Фото iihf.com.

Дания одержала победу над сборной Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Датчане выиграли со счетом 3:2.

Дания впервые в истории одержала победу над Канадой на чемпионатах мира.

Дания набрала 12 очков и вышла на третье место в турнирной таблице, обойдя Канаду по личным встречам.

В последнем туре Дания играет против Словакии и для выхода в плей-офф ей надо не проиграть в основное время.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Дания — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: М. Лауридсен — 1 (Асперуп, Поульсен), 9:11 — 0:1. Регин — 3 (мен., Сторм), 14:54 — 0:2. Комтуа — 1 (Лаури), 22:33 — 1:2. Бау-Хансен — 2 (бол.), 52:11 — 1:3. Грэйвс — 1 (Сиверсон, Дюбуа), 56:09 — 2:3.

Вратари: Дриджер (57:34) — Дам.

Штраф: 33 — 8.

Броски: 31 (14+10+7) — 24 (6+9+9).

Судьи: Шир, Штольц.

23 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Дании по хоккею
Сборная Канады по хоккею
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