Сборная Канады обыграла Чехию в матче чемпионата мира

Сборная Канады одержала победу над Чехией в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею — 3:1.

За Канаду забросили Пейтон Кребс, Тайлер Майерс и Лоусон Крауз. За Чехию отличился Мартин Каут.

Сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков за 7 матчей. В матче 1/4 финала ЧМ-2023 канадцы сыграют против Финляндии.

Чехия расположилась на третьей строчке с 13 очками. Соперник команды по четвертьфиналу определится позднее.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Канада — Чехия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Кребс — 1 (бол., Гласс, Хант), 19:12 — 1:0. Каут — 1 (Флек, Дворак), 22:06 — 1:1. Майерс — 1 (Куинн, Лотон), 44:09 — 2:1. Крауз — 5 (п.в., Лотон), 59:24 — 3:1.

Вратари: Монтембо — Веймелка (59:15 — 59:24, 59:47).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 44 (19+10+15) — 17 (4+9+4).

Судьи: Ансонс, Штольц.

23 мая. Рига. «Арена Рига».