Канада и Австрия встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 15 мая

Сборные Канады и Австрии встретятся в матче чемпионата мира по хоккею в четверг, 15 мая. Матч группы А пройдет в Стокгольме (Швеция) на льду арены «Авичи Арены», стартовое вбрасывание состоится в 21.20 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут телеканал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.15 мск, за пять минут до стартового вбрасывания. Также эту игру чемпионата мира канал «Матч ТВ» покажет в записи, начало — в 4.00 мск 16 мая.

За ключевыми событиями и результатом игры Канада — Австрия следите в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Канады занимает первое место в группе А с 9 очками после трех матчей, ее предыдущим соперником была Франция (5:0). У Австрии — 2 очка и шестая строчка, австрийцы перед очередным игровым днем обыграли по буллитам Словакию (3:2 Б).

ЧМ-2025 проходит в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.