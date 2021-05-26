Каменский считает, что Воронков может стать новым лидером сборной России

Олимпийский чемпион и чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над Данией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:0).

«Дания — хорошая команда, звезд нет, но играют в коллективный хоккей, — сказал Каменский «СЭ». — Есть ребята, которые и в НХЛ поиграли, и в фарм-клубах в американских лигах, и в Европе, и в «Йокерите». Я не сравниваю сборную России саму с собой — наша команда всегда сильная. Сейчас сборная ищет свою игру, отрабатывает связки. Я считаю, что национальная команда по составу очень сильная. Бывают периоды, когда играют не очень хорошо. Но видно, что они ищут свою игру. Во второй половине все получилось. Тренеры подобрали правильную тактику, игроки забили три гола, что еще нужно?»

Каменский также заявил, что нападающий Дмитрий Воронков может стать новым лидером сборной.

«Воронков становится хорошим игроком, который отдает всего себя каждый матч. Возможно, он станет новым лидером. Приятно, что у нас появляются молодые ребята», — добавил Каменский.

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Анастасия Гундорова)