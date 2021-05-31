Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал победу сборной над Швецией в серии буллитов (3:2 Б) в рамках чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Игра была очень интересная, с переменным успехом. Швеция — достойный соперник. Сначала мы захватили инициативу, потом шведы, потом опять мы. Хоккей такая игра. Этот матч держал всех болельщиков в напряжении до последнего буллита. Соперник сегодня был раненый зверь. Все сегодня бились, готовы были лечь под шайбу ради победы. Особенно по началу, где нам не повезло.

Меня удивило, что Швеция не попала в плей-офф. Это сильная команда, как мы видим. Прозевала старт чемпионата — и такой результат. Нельзя недооценивать любого соперника, за это они и поплатились», — сказал Каменский «СЭ».

Также Каменский оценил дебют Владимира Тарасенко на чемпионате мира.

«Он показал свое мастерство, старался войти в игру. Где-то не получалось. Отдал пару хороших пасов сегодня. Он давно не играл, многое пропустил. Нападающему тяжело влиться, но у него получилось. Владимир уверенно исполнил решающий буллит. Сейчас уже ему не нужно время на адаптацию. Он почувствовал вкус побед и в следующих играх будет готов на сто процентов», — добавил Каменский.

Сегодня, 31 мая, сборная России в серии послематчевых бросков обыграла Швецию (3:2) и обеспечила себе выход в плей-офф. Следующий матч команда Валерия Брагина проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.

(Владимир Пушкарев)