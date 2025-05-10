Хоккей
10 мая, 18:58

Каменский назвал ЧМ-2025 неполноценным без участия сборной России

Александр Абустин
корреспондент

Вице-президент по развитию КХЛ и советник президента «Спартака» Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею 2025 года.

«Не планировал смотреть, но, наверное, за результатами буду следить. Как влияет отсутствие сборной России на турнир? Интерес наших болельщиков всегда был огромным, считаю, что без нашей команды эти соревнования неполноценные», — сказал Каменский «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.

Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • андр

    А мне жаль, что интересы наших болельщиков и хоккеистов не учитываются.

    11.05.2025

  • андр

    Смотря, что он считает нашей командой. Если команду Ротенберга 25, то ЧМ 2025 не пострадает.

    11.05.2025

  • Солёный

    В футболе, последние два чемпионата, были без итальянцев... а они 4-х кратные чемпионы мира... никто их отстутствия не заметил...

    11.05.2025

  • dant999

    В чем он не прав? Если в футболе Чемпионат мира будет без Бразилии, то его тоже назовут неполноценным. Ну реально) А Россия в хоккее - это Бразилия — в футболе. Пусть у бразильцев давно не получается выиграть ЧМ, но никто не станет спорить, что их участие обогощает любой турнир, привлекает зрителей, делает его конкурентнее. Так что ЧМ без сборной России действительно неполноценный. Даже больше, нежели бы это было без Бразилии в футболе. В хоккее, по сути, всего несколько хоккейных держав. И лишение права играть на мировом первенстве одной из них делает соревнование ущербным.

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    и добавить нечего... хотя можно ,,, врут , как и все из Кремля.. смотрят

    10.05.2025

  • Неврубант

    Ну, чудаки типа тебя и нижеотписавшихся же называют футбольный ЧЕ-1960 неполноценным.

    10.05.2025

  • оппонент

    В семидесятые прошлого века что-то не называли ЧМ неполноценными без канадцев.

    10.05.2025

  • Солёный

    Найдите хоть одного, кто на госкормежке, который скажет, что будет смотреть?

    10.05.2025

    • Сборная Казахстана победила Норвегию на чемпионате мира

    Сборная Швеции вырвала победу над Австрией в концовке матча на чемпионате мира

    Takayama

