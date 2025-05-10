Каменский назвал ЧМ-2025 неполноценным без участия сборной России

Вице-президент по развитию КХЛ и советник президента «Спартака» Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею 2025 года.

«Не планировал смотреть, но, наверное, за результатами буду следить. Как влияет отсутствие сборной России на турнир? Интерес наших болельщиков всегда был огромным, считаю, что без нашей команды эти соревнования неполноценные», — сказал Каменский «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.