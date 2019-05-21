Как Анна Кастерова болела за Евгения Малкина. Жена приехала на ЧМ-2019 - муж забил первый гол

Супруга форварда сборной России Евгения Малкина Анна Кастерова поддерживала своего мужа с трибун на матче чемпионата мира со сборной Швеции (7:4). Она опубликовала фотографию в своем Инстаграме.

- Когда 7:4 со шведами и первые в группе, - написала Кастерова в Инстаграме.

В 1/4 финала сборная России сыграет со сборной США. Матч состоится 23 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.

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