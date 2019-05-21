Чемпионат мира

23:52 21 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Как Анна Кастерова болела за Евгения Малкина. Жена приехала на ЧМ-2019 - муж забил первый гол

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Супруга форварда сборной России Евгения Малкина Анна Кастерова поддерживала своего мужа с трибун на матче чемпионата мира со сборной Швеции (7:4). Она опубликовала фотографию в своем Инстаграме.

- Когда 7:4 со шведами и первые в группе, - написала Кастерова в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

когда 7-4 со шведами и первые в группе🤪#withmyluckybodyguard

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova)

В 1/4 финала сборная России сыграет со сборной США. Матч состоится 23 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BxvOwMggfQ-/

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