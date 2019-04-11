Кадейкин вызван в сборную России для подготовки к ЧМ

Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщает официальный Твиттер ФХР.

Ранее был объявлен полный состав, Кадейкин был включен в него позднее.

Чемпионат мира-2019 пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Кадейкин в нынешнем сезоне провел 56 матчей и набрал 20 (6+14) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а также набрал 4 (1+3) в 16 играх Кубка Гагарина.

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